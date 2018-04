Matam, 29 avr (APS)- Le secrétaire politique national du Parti de la Réforme (PR-mouvance présidentielle), Amadou Dawa Diallo a estimé, samedi à Matam, que le droit à la marche qui est une forme de revendication "en phase" avec la démocratie sénégalaise doit être "respecté".









’’L’Etat gagnerait à laisser les populations organiser des marches comme l’autorise la constitution pour exprimer leurs doléances" a dit M. Diallo lors de la finale des phases régionales navetanes entre l’ASC Kawral de Vélingara Ferlo et l’ASC Tantadji de Matam.



"Quand l’opposition envisage de dérouler des journées de résistance nationale, elle est dans son droit car le Sénégal est un pays démocratique", a dit M. Diallo signalant que "cela confère des droits et des obligations aux citoyens’’.



Toutefois, "les marches doivent être pacifiques, sans violences ni débordements" a-t-il souligné, ajoutant que "l’Etat doit les autoriser et les encadrer pour éviter les dérives".







ADS/PON