Mbour, 16 jan (APS) – Le président du mouvement politique "Agir avec Macky pour le développement de Mbour" (AMDEM), Cheikh Issa Sall a lancé l’opération "Bindu ci listes yi" (s’inscrire sur les listes électorales" qui envisage d’enroler plus de 100.000 personnes dans le département de Mbour.





Cheikh Issa Sall, par ailleurs directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM) a pris cet engagement, samedi, au démarrage de la caravane de sensibilisation qui va sillonner les différentes localités du département.



" Depuis quelques temps, on a ouvert les inscriptions sur les listes pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité biométrique. Et nous allons vers des consultations électorales en 2017 et 2019 et l’arme principale du citoyen pour pouvoir accompagner son leader, c’est d’avoir la carte d’électeur" a soutenu M. Sall.



" C’est pour mettre en actes les instructions présidentielles que notre mouvement a décidé, avec la COJER, d’unir ses forces pour aller sensibiliser tous les citoyens du département de Mbour et mettre également à leur disposition un dispositif logistique pour les permettre d’aller s’inscrire dans de très bonnes conditions" a-t-il dit.



Le mouvement mettra à la disposition de ses cellules communales des véhicules et autres moyens de sensibilisation pour accomplir le travail qui leur est demandé a souligné M. Sall.



"Nous avons bon espoir que, d’ici quelques semaines, non seulement les commissions fixes vont être démultipliées au niveau de Mbour, mais les mobiles seront mises à profit pour permettre à tout citoyen de pouvoir être en mesure de s’inscrire. Et nous allons accompagner les autorités administratives et les citoyens dans cette activité" a-t-il promis.







ADE/PON