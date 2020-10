Dakar, 23 oct (APS) – Le président de la Commission des lois, de règlement et de discipline du parlement panafricain, le député, Me Djibril War, a été désigné par l’Union africaine (UA) parmi les observateurs de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, prévue pour le 31 octobre prochain, rapporte le quotidien Le Soleil. ’’En 2018, Me War, par ailleurs chef de la délégation sénégalaise à l’UA, assurait la présidence de la commission ad-hoc des réformes des textes de l’institution continentale sous le magistère du Président Paul Kagamé’’, souligne la publication dans l ’édition de ce vendredi.

Le journal note que, depuis 2019, Me War ’’occupe les fonctions de président de la commission permanente des lois, des règlements, des privilèges et de discipline de l’une des plus grandes assemblées parlementaires régionales du monde’’.

’’Pour cette mission, Me War a apprécié à sa juste valeur cette désignation qui consacre davantage, à ses yeux, +la crédibilité, la démocratie du Sénégal ainsi que l’état de droit qui y règne+’’, selon le journal.

’’Sur place, lui et ses collègues comptent pleinement jouer pleinement leur rôle dans le déroulement du scrutin +avec détachement et rigueur+ conformément à la charte de la déontologie de l’UA’’, ajoute le quotidien.

’’Nous devons restés équidistants avec les parties prenantes au scrutin’’, a dit le parlementaire dans des propos rapportés par le journal, espérant que la présidentielle va se dérouler dans le calme.

A l’issue de la mission, il reviendra à Me War de rédiger un rapport en sa qualité de président de la Commission permanente, des lois, des règlements et de discipline du parlement panafricain.