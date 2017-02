De l’un des envoyés spéciaux de l’APS : Mohammet Tidiane Ndiaye

Banjul (Gambie), 17 fév (APS) – Une foule immense a investi vendredi après-midi les rues de Banjul, la capitale gambienne, à l’accueil du président sénégalais Macky Sall, invité d’honneur du 52ème anniversaire de l’indépendance de la Gambie, a constaté l’un des envoyés spéciaux de l’APS.

C’est à 16 heures 20 minutes que l’avion présidentiel, "La pointe de Sangomar", a atterri sur le tarmac de l’aéroport international de Banjul.

Un dispositif sécuritaire impressionnant, composé d’éléments des forces de défense et de sécurité du Sénégal et d’éléments de la force de la CEDEAO, avait précédé l’arrivée du président Macky Sall et sa délégation sur la piste de l’aéroport.

Le président gambien Adama Barrow, accompagné par une bonne partie des membres de son gouvernement et plusieurs diplomates attendaient au salon présidentiel de l’aéroport international de Banjul.

M. Barrow est allé à la rencontre de son homologue sénégalais à sa descente d’avion, le conduisant jusqu’à la montée d’un petit escadron sécuritaire pour assister à l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, assurée par des détachements militaires gambien et sénégalais dans une atmosphère solennelle

Lorsque le cortège des deux présidents s’est ébranlé, la foule qui attendait depuis 14 heures à l’entrée de l’aéroport, s’est signalée par des cris de joie, des applaudissements et des de tam-tam.

Les deux présidents, habillés identiquement - grand boubou blanc et bonnet de la même couleur - n’hésitaient pas à s’arrêter par endroits pour saluer le public.

A mesure que le cortège avançait, des milliers de personnes sortaient en masse au cri de "Welcome", "Macky-Barrow", "Freedom", "Sene-Gambia".



D’autres scandaient "New Gambia" ou encore "Democracy" pour simplement célébrer l’avènement selon eux d’une nouvelle ère démocratique.

Sur une distance de plus de 20 kilomètres, le cortège peinait à rouler normalement, du fait de l’ampleur de cet accueil populaire.

A la traversée des quartiers comme Lati Kunda, Bambo, East Field, West-field, Avenue Kaïraba Branch entre autres, les populations sortaient spontanément pour se mettre aux abords de la route pour saluer les deux présidents dans le même véhicule.

Macky Sall et Adama Barrow réagissait à la foule avec des signes de la main, se permettant de temps à autre de discuter entre eux en plein cortège, signe visible d’une complicité entre les deux hommes.

Entre l’aéroport international de Banjul et le Coco Océan, l’hôtel où loge le président Macky Sall, le cortège a fait près de deux heures de route, les Gambiens sortant en grand nombre pour manifester leur enthousiasme pour cette "nouvelle Gambie" et l’entente sénégalo-gambienne.

A son arrivée à Coco Ocean, le président sénégalais a reçu une partie de la presse gambienne et sénégalaise dans sa suite privée pour exprimer en anglais puis en wolof, son "bonheur" relatif à "cet accueil à la fois populaire et exceptionnel".

"Le 52ème anniversaire de la fête de l’indépendance de la Gambie, ce sera pour demain. Mais j’ai décidé de venir aujourd’hui parce que les Gambiens m’ont fait le privilège d’être l’invité d’honneur de ce grand jour. Je n’ai pas de mot pour exprimer mon bonheur parce que les Gambiens m’ont accueilli avec beaucoup de cœur", a déclaré Macky Sall.