Saly-Portudal (Mbour), 30 déc (APS) – Des responsables d’écoles coraniques du Sénégal, ainsi que des parlementaires et des représentants de familles religieuses ont exprimé jeudi leur soutien et leur solidarité au gouvernement du Sénégal, suite au vote par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2334 contre les colonies israéliennes.



La résolution 2334 a été votée vendredi 23 décembre par quatorze voix et une abstention, celle des Etats-Unis, qui n’ont pas usé de leur droit de veto.



Le texte a été présenté par la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Venezuela et le Sénégal.



Immédiatement après, Israël a rappelé son ambassadeur à Dakar pour consultation et décidé d’annuler ses programmes en faveur du Sénégal.



En guise de soutien à la position défendue par Dakar, des responsables d’écoles coraniques du Sénégal, ainsi que des parlementaires et des représentants de familles religieuses ont adopté une déclaration.



‘’Nous réaffirmons au gouvernement du Sénégal notre soutien et notre solidarité pour toute action allant dans le sens d’instaurer une paix juste et durable dans le respect des droits des peuples de vivre dans deux Etats souverains reconnus de tous’’, selon le texte intitulé ‘’Déclaration de Mbour’’.



Cette déclaration a été rendue publique, en marge d’une réunion tenue à Saly-Portudal (Mbour, ouest) pour la validation du projet de loi portant ‘’Statut des daaras’’, à l’initiative des services du ministère de l’Education nationale. La rencontre s’est tenue en présence de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Education nationale.



Par la voix de leurs porte-paroles, les députés Serigne Cheikh Khouraychi Niasse et Imam Mbaye Niang, ils exprimé leur "haute considération et gratitude à tous les membres du Conseil de sécurité pour le vote de la résolution historique 2334, condamnant les colonies israéliennes sur le territoire palestinienne".





"Nous félicitons le président de la République [Macky Sall] pour avoir été son initiateur’’, ont-ils encore dit.