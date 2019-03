Saint-Louis, 6 mars (APS) - L’imam Abdallâh Sall, Ibn Serigne Abbas Sall, a adressé mercredi ses félicitations au président Macky Sall pour sa ‘’brillante réélection’’ à la tête du pays, mais également aux autres candidats de l’opposition qui ont adopté ‘’une attitude responsable pour la préservation de la paix et de la stabilité du Sénégal’’.

S’exprimait lors d’un point de presse, Serigne Abdallâh Sall, président du mouvement ‘’Dolel Deug’’, a salué la ‘’maturité’’ du peuple sénégalais qui, selon lui, a adressé aux hommes politiques ‘’un message fort, à décrypter, parce que seule la carte d’électeur, est l’arme pour élire ou pour défaire un pouvoir’’.

Il a par ailleurs apprécié l’appel du chef de l’Etat, Macky Sall, à toute la classe politique sénégalaise et aux citoyens afin de contribuer à la ‘’construction d’un Sénégal, de paix, prospère et émergent au bénéfice de toute la population sans exclusive’’.

Imam Sall, par ailleurs président de l’Association de soutien et de coordination des activités islamiques (ASCAI), a invité les leaders de l’opposition à répondre positivement à cet appel, ‘’dans le seul intérêt du Sénégal’’.

Revenant sur le scrutin du 24 février, Serigne Abdallâh Sall a conseillé aux citoyens et au peuple sénégalais de bien veiller ‘’à l’intégrité et à la cohésion’’ de la nation sénégalaise, citée en exemple partout dans le monde, en évitant ‘’les votes religieux et ethniques, lors de leur choix’’.

Selon lui, pour la ‘’stabilité et l’unité nationale’’, les citoyens qui accomplissent leur devoir civique doivent avoir pour seule conscience l’unité du peuple’’, en votant selon des programmes.



Aussi doivent-ils mettre en exergue ‘’la droiture, la probité morale, l’honnêteté et l’esprit républicain et rassembleur des différents candidats’’.

Il a en outre formulé des prières pour une paix durable et pour l’union des cœurs et des esprits afin que le Sénégal sorte grandi de toutes les épreuves électorales et que ‘’la génération future soit préservée de conflits et autres tensions qui déstabilisent un pays’’.