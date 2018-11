Saint-Louis, 30 oct (APS) – Le défunt président de l’Assemblée nationale du Sénégal (1960-1968), Lamine Guèye (1891-1968), est ‘’un exemple’’ dont doivent s’inspirer les jeunes et les hommes politiques d’aujourd’hui, a déclaré mardi le président de l’Association pour la pérennisation de sa pensée et de son œuvre, Boubacar Hann. Me Guèye était un ‘’homme de vertu, d’honneur, d’humilité, un patriote, un défenseur des noirs et un combattant pour la libération de l’Afrique jusqu’à sa disparition’’, a souligné M. Hann. Il s’exprimait lors d’une conférence publique organisée à l’Institut français de Saint-Louis, sur le thème : ‘’Le parcours et l’œuvre de Me Lamine Guèye’’. Cette conférence se tient en prélude du grand colloque prévu à l’occasion de la célébration, les 13 et 14 novembre, à Dakar, du cinquantenaire de la mort de l’ancien leader du Parti sénégalais d’action socialiste. Lors de ce colloque, d’éminents enseignants et scientifiques feront des communications sur la pensée et l’œuvre de Me Lamine Guèye, afin que ‘’la jeunesse d’aujourd’hui puisse le découvrir davantage et s’inspirer de son engagement patriotique et citoyen’’. ‘’Lamine Guèye et ses compagnons, Léopold Sédar Senghor et Galandou Diouf, ont beaucoup fait pour le développement du Sénégal et même de l’Afrique’’, a rappelé Boubacar Hann. Mamadou Diallo, professeur d’histoire et de géographie, a retracé le parcours de l’homme qui, selon lui, est né en 1891 à Médine (Mali) d’une mère et d’un père saint-louisiens. Selon lui, il a fait de brillantes études secondaires et universitaires. Lamine Guèye, qui fut avocat, docteur en droit et titulaire d’une licence en mathématiques, a notamment ‘’défendu Galandou Diouf et d’autres Sénégalais dans des procès contre les colons blancs’’, a-t-il rappelé. Retraçant son itinéraire politique, le conférencier a souligné que Me Lamine Guèye fut maire de Saint-Louis en 1925, puis maire de Dakar, de 1945 à 1965. Il a été aussi président de l’Assemblée nationale, de 1960 à 1968.