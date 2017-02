Thiès, 12 fév (APS) - Le secrétaire général du Front patriotique républicain (FPR), Mbaye Samb a engagé sa nouvelle formation politique dans la promotion des valeurs positives et une meilleure insertion sociale et professionnelle des sénégalais.



"Le FPR est ancré dans les idéaux de liberté, d’équité, de progrès et de justice et s’emploiera à oeuvrer pour la promotion des valeurs positives au Sénégal et pour une meilleure insertion sociale et professionnelle des sénégalais", a-t-il dit en substance.





Mbaye Samb s’exprimait à la cérémonie de lancement de son parti, samedi à la Promenade des Thiessois en présence du ministre porte-parole du gouvernement Seydou Guèye et des responsables de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et de Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle).





Selon lui, le FPR qui est un parti centriste membre de la mouvance présidentielle participera aux élections législatives du 30 juillet prochain pour consolider la majorité parlementaire de BBY à l’Assemblée nationale.

BD/PON