Dakar, 31 oct (APS) - Le constitutionnaliste Abdoulaye Dièye a réitéré mercredi à Dakar la nécessité d’encadrer davantage les pouvoirs du président de la République afin que le Parlement puisse exercer son rôle par le contrôle de l’action du gouvernement.



"Il faut encadrer le pouvoir accordé au chef de l’Etat en faisant de sorte que le parlement puisse exercer son rôle par le contrôle de l’action du gouvernement", a-t-il préconisé.



Le professeur Abdoulaye Dièye introduisait une conférence publique sur "La crise de 1962 : aspect juridique et politique de Me Lamine Guèye", dans le cadre d’une série de conférences décentralisées en perspective d’un colloque qui se tiendra les 13 et 14 novembre 2018, sur le thème "Maître Lamine Guèye, itinéraire panafricain (1891-1968)".







Selon le constitutionnaliste, enseignant au département de droit public de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, "dans un régime parlementaire, on cherche l’équilibre du pouvoir parce que le chef de l’Etat peut dissoudre l’Assemblée nationale tout comme le Parlement peut démettre le président de ses fonctions en sortant une motion de censure".







Or, la situation actuelle se caractérise par le fait que le président de la République "ne cherche pas seulement une majorité simple lors des élections législatives mais une majorité qualifiée qui lui permet de modifier la Constitution".







L’Assemblée nationale de 1960 "n’est plus la même que celle d’aujourd’hui parce qu’elle jouait un rôle prépondérant dans la désignation du chef de l’Etat et pour la nomination du Premier ministre", a-t-il expliqué devant les élèves du lycée Lamine.



"En 1960, a fait observer M. Dièye, le chef de l’exécutif ne pouvait pas dissoudre le Parlement, alors que l’Assemblée nationale pouvait démettre le président de la République".







Il souligne par exemple que le Sénégal "est aujourd’hui l’un des rares pays au monde où le président nomme tous les membres du Conseil constitutionnel, ce qui est dépassé" dans certains pays comme le Mali.



Aussi entend-on des magistrats dire qu’il faut "plus d’indépendance de la justice, ce qui montre qu’il y a encore des efforts à faire", a indiqué le constitutionnaliste.