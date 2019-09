Dakar, 4 sept (APS) - Un séminaire gouvernemental se tiendra vendredi et samedi, "sur des thématiques stratégiques", a annoncé mercredi le président de la République Macky Sall.



"Afin de renforcer l’activité gouvernementale, le président de la République annonce la tenue d’un séminaire gouvernemental les 6 et 7 septembre 2019, sur des thématiques stratégiques (accélération de la mise en œuvre de la phase II du PSE, réformes institutionnelles et administratives, gestion budgétaire, rationalisation de la dépense publique, etc.)", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Dans cet ordre d’idées, Macky Sall "s’est félicité des mesures déjà prises en matière de rationalisation significative des dépenses de téléphonie fixe et mobile et il demande au gouvernement de poursuivre les mêmes efforts dans d’autres secteurs", ajoute la même source.

A l’occasion du lancement du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (PAMA), le 5 août dernier, le chef de l’Etat avait souligné la nécessité de rationaliser les dépenses publiques, signalant que les achats de véhicules et la facture des appels téléphoniques s’élèvent respectivement à 307 milliards et 17 milliards de francs CFA en 7 ans.

Dans le cadre de cette optique de rationalisation des dépenses courantes de l’Etat, décision a été prise de restreindre l’abonnement des fonctionnaires auprès des opérateurs de téléphonie mobile, mesure appelée à entrer en vigueur le premier septembre dernier.

"Seuls les appels entrants sont maintenus jusqu’au 30 septembre prochain avant que les lignes ne soient intégralement résiliées. A cet effet, une allocation forfaitaire a été intégrée dans les salaires de ce mois d’août 2019 des ayants-droit", selon un communiqué du Bureau d’information gouvernemental (BIG).