Dakar, 29 juin (APS) - Le Sénégalais Thierno Thiam fait partie d’un "groupe restreint" d’universitaires choisi par C-SPAN, un réseau de médias publics américains, pour évaluer "l’efficacité du leadership des 45 présidents des États-Unis".



"C-SPAN m’a fait l’honneur de me choisir parmi un groupe restreint d’universitaires avec pour mission l’évaluation de l’efficacité du leadership des 45 présidents des États-Unis", annonce l’universitaire sénégalais sur sa page Facebook.

Il ajoute que les résultats de cette évaluation seront publiés mercredi 30 juin par C-SPAN, un réseau de trois chaînes câblées américaines spécialisé dans la couverture continue et en direct des interventions gouvernementales (présidence et Congrès américain) ainsi qu’à la diffusion de programmes concernant les affaires publiques.



Les programmes des chaines C-SPAN sont non censurés et sans publicité avec très peu de commentaires lors des diffusions en direct.



Selon l’universitaire sénégalais, ce travail "constitue une référence majeure" et une "source privilégiée" pour les médias.



L’enseignement à tirer de ce travail tient à la conclusion selon laquelle l’efficacité d’un leader "est fonction de son amour pour le peuple et du courage de toujours faire ce qui est juste".

Après l’obtention de son doctorat, M. Thiam avait travaillé pour l’Institut pour l’efficacité de l’Etat (Institute for State Effectiveness - ISE), à Washington D.C., où il a enseigné en même temps la science politique et les relations internationales á l’Université de Howard et à celui du Maryland. Thierno Thiam est le responsable d’un mouvement politique dénommé "Rupture" dont les membres disent s’engager à faire don de leur personne pour rompre avec des traditions "d’un autre âge" et proposer un nouveau projet de société.

Après une licence et un certificat de maîtrise à l’UCAD – il fut major de sa promotion au certificat de spécialisation en civilisations américaines -, Thierno Thiam a été sélectionné pour poursuivre ses études aux Etats-Unis, dans le cadre d’un programme d’échange avec Amity Institute.



Cette association organise des programmes de mobilité pour étudiants, jeunes diplômés et professeurs souhaitant partir aux Etats-Unis.

Il fait une maîtrise en science politique à Eastern Illinois University puis un doctorat en science politique et relations internationales à l’Université de Purdue, où il a contribué à l’élaboration d’un programme de doctorat en politique publique et affaires internationales.



Après l’Institute for State Effectiveness ( ISE ) de Washington, il a rejoint l’Université de Tuskegee dont il devient le conseiller spécial du président pour les initiatives mondiales à partir de décembre 2010.

Thierno Thiam a plusieurs ouvrages à son actif, dont "African Communities : An Inquiry Into the Theoretical Logic of Community Formation" (Communautés d’Afrique : Une Enquête sur la Logique Théorique de l’Emergence des Communautés Internationales), fruit d’une étude qu’il a dirigée.

Il soutient, dans cet ouvrage, la nécessité de "penser l’émergence des communautés contemporaines d’Afrique dans le contexte et dans la tradition africaine des grands rassemblements tels que l’empire égyptien, celui du Kanem Bornou, du Ghana, du Bachwezi Empire, du Mali, du Djolof, du Songhaï et de l’empire du Zulu".

Cette œuvre de M. Thiam "place l’Afrique au cœur du débat académique qui, du fait de son caractère euro-centrique, a tendance á ne discuter de l’Afrique qu’en rapport avec l’Occident", explique M. Thiam, un ancien du lycée Mame Cheikh Mbaye (Tambacounda).



Cet essai "constitue une remise en question des théories consacrées en relations internationales, en particulier le réalisme, le libéralisme et le constructivisme", ajoute l’universitaire sénégalais.

Selon les théories correspondantes, "l’émergence des communautés politiques en Afrique, à l’instar de l’Union africaine, de la CEDEAO et de la SADC, entre autres, ne serait que le reflet du miroir de la réalité européenne", s’insurge-t-il.