Dakar, 30 juin (APS) - La socio-anthropologue Fatoumata Hane juge ‘’centrale’’ la place de la politique au sein des organisations féminines du Sénégal qui, selon elle, constituent des structures ‘’politiquement engagées’’, sans occulter le rôle prépondérant qu’elles ont joué dans les mouvements de lutte pour la citoyenneté et les droits des femmes en général.



‘’La politique est centrale dans leur fonctionnement. Plus l’accointance entre les leaders politiques et les responsables d’organisation est forte, plus ces organisations vont pouvoir mobiliser des ressources et bénéficier des +largesses+’’, soutient Mme Hane, directrice de l’Institut supérieur de l’enseignement professionnel (ISEP) de Bignona (sud).



‘’L’engagement dans les organisations féminines apparaît, pour les femmes, comme une forme de légitimité dans le champ politique’’, ajoute-t-elle.



‘’La corruption politique (…) est amplifiée par des financements octroyés et des promesses faites aux organisations féminines’’, affirme-t-elle, quand on l’interroge sur le rapport de la gent féminine à ce fléau.