Louga, 6 jan (APS) - Le mouvement politique "Dolly Macky" qualifie la visite de ce vendredi du président de la République Macky Sall à Louga d’une "énième illustration de la considération qu’il éprouve à l’endroit de nos figures religieuses", a appris l’APS.



"Le fait de partager pour la deuxième fois consécutive ces moments de ferveur religieuse avec la famille omarienne (…) constitue une énième illustration de la considération que le président Macky Sall éprouve à l’endroit de nos figures religieuses, dont les enseignements, et les valeurs prônées ont fortement contribué à l’harmonie qui règne au Sénégal et au-delà de nos frontières", lit-on dans un communiqué du mouvement coordonné par le directeur des Domaines Mamadou Mamour Diallo.





Il y est relevé que "cette visite s’inscrit en droite ligne des nombreuses actions prises par le président Sall en faveur de l’Islam et la langue arabe, sous-tendues par le souci de son gouvernement de réussir le pari du PSE par la connaissance, la compétence et l’équité".



Parmi celles-ci, les amis du directeur des Domaines notent "l’adoption par le Sénégal d’une loi sur le Waqf, la réouverture de la section diplomatique de l’ENA aux arabisants, l’organisation du Bac arabe dans les séries L, S1 et S2, le retrait de la rue de 1232 enfants à la date du 16 décembre 2016".



"La décision de baptiser les môles du Port autonome de Dakar aux noms d’illustres marabouts et l’université du Sine Saloum au nom d’El Hadji Ibrahima Niasse", est une autre illustration de cette considération envers nos figures religieuses.



