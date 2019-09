Xiaogan (Chine), 2 sept (APS) - Wang Shirong, vice-maire de Xiaogan, au centre de la Chine, explique le succès économique obtenu par son pays par la mise en place d’une stratégie globale par la Chine à travers la promotion des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.



De cette manière, Xiaogan a fait de grands bonds en avant à mesure que ses habitants sortent par milliers de la précarité dans laquelle ils vivaient il n’y a guère quelques années, selon l’édile.

"A fin 2018, 399 villages et 258 000 habitants sont sortis de la pauvreté. Le taux de pauvreté a diminué de 8,13 pour cent de 2014 à 2,3 pour cent", a souligné M. Shirong au cours d’un banquet d’accueil organisé par sa mairie à l’honneur de journalistes africains en visite en Chine.

Ces professionnels des médias séjournent depuis une semaine dans cette ville, à l’invitation du ministère chinois des Affaires étrangères et l’Université de communication de Beijing, dont l’ambition est de raffermir les liens entre la Chine et le continent africain.

Le développement induit par cette stratégie de relance des villages par la promotion des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, est parti du travail des agriculteurs regroupés en coopératives, a indiqué l’édile.

Ces derniers sont ainsi formés dans des filières considérées comme clés, à savoir les filières riz, celles des légumes, du bétail, de la volaille, des produits aquatiques, de l’huile, des fruits et du thé.

Il estime que l’initiative "La Ceinture et la Route", proposée aux pays africains par la Chine, offre une voie de développement en commun, de la prospérité pour tous et de la coopération gagnant-gagnant, perspective devant selon lui conduire à la paix et à l’amitié.

Dans cette partie de la Chine, les journalistes africains ont aussi visité des usines de production de thé noir et des fermes modernes de riz.