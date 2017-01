Dakar, 28 jan (APS) - Près de 3000 personnes sur les 15.000 habitants de la commune de Thiomby, dans le département de Kaolack n’ont pas d’extrait de naissance, soit 20% de la population totale a fait savoir, samedi à Dakar, le maire de la localité, Alexandre Ngom.



L’édile de Thiomby qui s’exprimant lors d’un forum sur les opportunités d’insertion des jeunes et de création d’infrastructures et d’équipements a souligné que sur les 3000 personnes dépourvues de pièces d’état civil, 2000 sont des mineurs.

"Nous avons fait des recensements et préparé gratuitement l’ensemble des dossiers dont 2800 sont actuellement déposés au Tribunal de Kaolack" en vue des audiences foraines, a dit M. Ngom, par ailleurs directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie.



Outre ce problème de papiers d’état-civil, Alexandre Ngom a pointé du doigt l’insuffisance des commissions électorales dans sa localité. soulignant que "même si des commissions itinérantes ont été mises en place, cela ne suffit pas".

Selon lui, "la réussite de ces inscriptions sur les listes électorales viendra de la logistique, mis pas de la mobilisation".