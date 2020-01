Mbour, 18 jan (APS) – Le conseil municipal de Mbour (ouest) a apporté son soutien au maire El hadji Fallou Sylla dans l’affaire ’’Place publique’’ qui l’oppose à l’association ’’Mbour justice’’.



’’Tous nos actes et toutes nos décisions répondent aux textes qui régissent les collectivités territoriales et contenus dans le code des collectivités locales. Il est du devoir du Conseil municipal d’apporter toute la lumière aux populations qui l’ont élu. Il y a eu bel et bien délibération approuvée par le préfet’’, a déclaré le conseiller Magatte Diop, vendredi, au cours d’une confèrence de presse.

’’C’est aux collectivités territoriales de juger de l’opportunité de toutes les actions qui concernent la commune. C’est ainsi que le maire a reçu un quitus du Conseil municipal, approuvé par l’autorité, le préfet’’, ont fait savoir les membres du bureau municipal par la voix de Magatte Diop.