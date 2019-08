Agnam-Civol (Matam) - Des jeunes d’Agnam-Civol, une commune du département de Matam (nord), ont appelé mercredi à l’unité les populations de l’ancienne province du Bosséa, des retrouvailles qui constituent à leurs yeux le "seul gage de développement, de bonheur et d’épanouissement’’ des habitants de cette zone.



"Nous lançons un vibrant appel à la population du Bosséa et plus particulièrement à celle de Thilogne’’, en vue de les amener à se retrouver et à s’unir, "seul gage de développement", a dit Arona Ndao, porte-parole du jour qui s’exprimait lors d’un point de presse.

Indiquant que les deux populations sont unies par le Bosséa, l’ancienne province du Fouta, correspondant actuellement à une partie de la région de Matam, il a exhorté ces deux "voisins" à se méfier des personnes qui veulent selon lui les séparer.

Il a rappelé que Thilogne fut chef-lieu d’arrondissement depuis l’indépendance jusqu’en 1996, date de sa communalisation.

"Pendant toutes ces années, toutes les infrastructures de l’Etat y sont installées, et à ce titre, Agnam-Civol reçoit naturellement, lui aussi, des infrastructures provenant de l’Etat, raison pour laquelle, la Brigade de gendarmerie, le centre de santé moderne qui a la dimension d’un hôpital de niveau 3 et le stade y sont installés pour le bonheur des populations du Bosséa et d’ailleurs", a-t-il expliqué.