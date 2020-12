Kaffrine, 23 déc (APS) - Le Conseil municipal de Kaffrine (centre) a adopté un budget 2021 arrêté à la somme de près de 718 millions de francs CFA, soit une hausse de plus de 55% pour l’exercice en cours, a constaté l’APS.

"Nous avons voté notre budget pour l’exercice 2021. Il s’élève à 717 millions 959.842 FCFA dont 343 millions 722.848 francs CFA en recettes de fonctionnement, soit 48% et 374 millions 236. 994 francs CFA en recettes d’investissement, soit 52%", a fait savoir le maire, Abdoulaye Wilane.

Il a rappelé que ce budget a connu une hausse importante de 255 millions 770. 131 FCFA, soit 55,34% par rapport au budget de 2020.

Selon lui, "cette année, une somme de 205 millions 27 mille 991 francs CFA sera dégagée pour l’acquisition de gros équipements (camions benne, benne tasseuse entre autres)".

Il est prévu une enveloppe de 6 millions 971 mille 671 francs CFA pour les travaux d’aménagement des abattoirs de Kaffrine.

Aussi, a ajouté M. Wilane, "une enveloppe de 21 millions 100 mille francs CFA sera dégagée pour la construction du poste de santé de Ndiobéne, un quartier périphérique de la commune de Kaffrine".

Pour les autres prévisions, le maire a annoncé plus de 70 millions pour l’extension et densification du réseau électrique, 24 millions pour l’acquisition d’équipements sanitaires pour le poste de santé de Diamaguene TP et 25 millions 909 mille francs CFA pour l’aménagement d’espaces verts, pavage et banc public à certains endroits de la commune de Kaffrine.

Le budget a été voté en présence de 38 conseillers sur les 56 qui composent le Conseil municipal de Kaffrine.