Dakar, 13 août (APS) - Le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) a débuté, ce vendredi, sa troisième session ordinaire de l’année, en visioconférence pour raison de coronavirus, a appris l’APS.

La session qui se tient jusqu’au 4 octobre porte sur le thème : ’’Environnement, changement climatique et collectivités territoriales : Quelles nouvelles perspectives pour un développement durable ?’’, rapporte l’Institution dans un communiqué.

Selon la même source, le choix de ce thème s’explique par le fait que la problématique du changement climatique est au centre des préoccupations mondiales et nationales.

Le communiqué indique que ’’malgré les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre consentis par certains Etats, les conséquences du changement climatique sont visibles’’.

’’Elles se traduisent par les inondations, la destruction des réserves forestières, le réchauffement climatique, l’avancée de la mer, la disparition de certaines espèces d’animaux et de plantes, etc’’, souligne le communiqué.

Face à ce contexte, les Collectivités territoriales ’’sont obligées d’inventer des solutions d’adaptation ou d’atténuation afin de faire face aux effets du changement climatique’’, souligne le document.



’’De plus, la gestion de l’environnement et des questions climatiques fait partie, le plus souvent, des compétences transférées et/ou partagées entre l’État et les collectivités territoriales’’, ajoute le communiqué.

