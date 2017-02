Dakar, 1er fév (APS) - Le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales de France (SNDGCT) s’est engagé à accueillir 10 communes du Sénégal auprès d’autant de municipalités françaises d’ici la fin de l’année pour des échanges d’expériences a annoncé, mercredi à Dakar, le Secrétaire général de l’Association des maires du Sénégal (AMS), Mbaye Dionne.





"D’ores et déjà, une proposition concrète a été faite par le SNDGCT qui s’engage à organiser l’accueil de 10 communes du Sénégal auprès de 10 communes françaises d’ici fin 2017", a-t-il dit.

M. Dionne qui s’exprimait au terme d’une rencontre à huis-clos avec la délégation des directeurs généraux des collectivités territoriales de France, a précisé que chaque commune sera représentée par son maire et son secrétaire municipal.

Il a rappelé que cette visite fait suite à la signature du protocole de coopération entre le SNDGCT et l’AMS lors du 1er congrès des maires du Sénégal tenu en mars dernier à Diamniadio.

"Le syndicat français est aussi disposé à envoyer une délégation d’experts au Sénégal pour le renforcement des capacités et la formation des formateurs dans des domaines préalablement identifiés", a ajouté le secrétaire général de l’AMS.

Le Président de l’Union régionale Limousin, Christophe Verger a, pour sa part, souligné qu’il est possible dès 2017, pour les deux pays de faire "un travail complet par une immersion des maires en France".

"Vous avez vos propres politiques nationales, donc notre partenariat va s’accentuer à ce niveau. Il nous faut des partenariats fiables pour faire des échanges, car au Sénégal, il y a certains points comme la carte d’identité biométrique où vous êtes en avance sur nous", a-t-il dit.

Les deux parties comptent à travers cette coopération, renforcer les capacités des élus et du personnel municipal et échanger des expériences et bonnes pratiques en matière de gestion des Collectivités locales.

Ils vont également faire le diagnostic de la mise en œuvre de la politique de territorialisation des politiques tant en France qu’au Sénégal et faciliter les relations entre les communes des deux pays.

Les maires du Sénégal vont également profiter de ce protocole pour résoudre les problèmes d’archivage au niveau de l’Etat civil en mettant un dispositif qui permettra d’enregistrer l’enfant dès sa naissance au poste de santé.

Ils souhaitent dématérialiser l’obtention de l’extrait pour que chaque citoyen où qu’il se trouve puisse se procurer une copie de son extrait de naissance et aussi moderniser et informatiser le système de transfert des actes de naissances dégradés

"L’archivage était au niveau de la sous-préfecture mais la plupart des extraits sont dégradés et nous voulons les restaurer pour retrouver les données perdues", a dit le Secrétaire permanent de l’AMS, Oumar Bâ.

Il a également souligné le manque de moyens de certaines communes qu’il faudra équiper en matériel informatique et infrastructures puis former l’ensemble du personnel qui s’active dans ce domaine.