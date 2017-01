Diouroup, 31 déc (APS) - Les besoins de la commune de Diouroup sont ’’énormes’’, mais l’eau et l’électricité restent des priorités en 2017, a affirmé, vendredi, le maire, Abdoulaye Ndior.





’’Nous avons tenu notre séance d’orientation budgétaire pour 2017 et les besoins sont énormes. Mais les priorités sont l’eau et l’électricité. On ne peut pas se développer sans l’eau et l’électricité’’, a-t-il dit aux journalistes lors de la 3ème édition de la coupe du maire.



Avec l’appui du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), Diouroup ’’est en train de régler le problème de l’eau potable’’, a dit le maire, ajoutant qu’il reste maintenant la question de l’électricité.



’’Il y a toujours des villages en attente d’être électrifiés et nous travaillons à trouver de l’électricité pour ces populations. Il faut aussi de l’eau pour les hameaux qui n’en ont pas encore’’, a souligné M. Ndior.



Le maire de la commune a estimé que ce sont des choses qui ’’ne peuvent pas manquer’’ et ‘’aujourd’hui avec le conseil municipal, on se bat pour que tout le monde accède à l’eau et à l’électricité’’.



Six villages à savoir Diouroup, Doudam, Fayil, Sowane, Dioral et Ndongolor sont électrifiés sur les dix villages et les hameaux très lointains, a précisé le maire.



S’agissant du volet hydraulique, la question est en train d’être réglée définitivement dans la commune, selon M. Ndior, soulignant qu’il reste juste des raccordements à faire dans des hameaux.



FD/OID