Fissel-Mbadane (Mbour), 17 juin (APS) – Rokhaya Ciss Diouf a été installée vendredi dans ses fonctions de sous-préfet de l’arrondissement de Fissel-Mbadane, par le préfet de Mbour, Saër Ndao, a constaté l’APS.



Mme Diouf a été installée lors d’une cérémonie officielle, en présence de personnalités politiques, administratives, religieuses et coutumières. Des parents et proches de la désormais ex-adjointe au préfet du département de Mbour et de son prédécesseur, Khadidiatou Sène Traoré , qui hérite du poste de sous-préfet des Almadies , à Dakar, ont aussi assisté à la cérémonie .



Rokhaya Ciss Diouf précise que les priorités se résument, entre autres, à ‘’une administration présente qui soit à l’écoute des populations". Il s’agira également, a-t-elle, dit, de "répondre à leurs attentes et à leurs besoins’’.



Le nouveau sous-préfet de Fissel-Mbadane compte également faire de la lutte contre le phénomène du vol de bétail, qui constitue un fléau dans cette partie de la Petite-Côte, notamment au niveau des communes de Fissel-Mbadane et Ndiaganiao, son cheval de bataille.



‘’Nous allons nous inscrire dans la démarche de notre prédécesseur qui a travaillé là-dessus. Nous allons, en collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux, continuer sur cette même lancée, pour trouver une solution définitive à cette question’’, a-t-elle promis.



Khadidiatou Sène Traoré a, quant à elle, dit toute sa satisfaction par rapport au travail abattu durant son séjour, qui débuté officiellement le vendredi 26 juin 2015.



Elle a indiqué que les actions entreprises durant son passage à la tête de la sous-préfecture ont porté sur le renforcement de la sécurité, la question de la divagation des animaux et l’instauration d’une bonne collaboration avec les populations, les acteurs locaux et les ONG.



Elle dit avoir su créer la cohésion entre les communes de Ndiaganiao et Fissel-Mbaadaane, qui était, selon elle, sa priorité. ‘’On a vraiment essayé de faire de notre mieux et nous partons de cet arrondissement satisfaite de notre travail’’, a souligné Mme Traoré.