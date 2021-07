Dakar, 8 juil (APS) – Le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) a produit, lors de sa 2ème session ordinaire, trois avis et formulé une cinquantaine de recommandations ‘’concrètes’’ à l’endroit du président de la République et de son gouvernement, a assuré jeudi, sa présidente, Aminata Mbengue Ndiaye.

’’Au-delà d’une contribution d’une centaine de pages, à travers les trois avis réalisés, nous avons formulé une cinquantaine de recommandations concrètes à l’endroit du président de la République et de son gouvernement’’, a-t-elle indiqué à la clôture de la deuxième session ordinaire de son Institution.

Ces avis et recommandations ont porté essentiellement sur la jeunesse, l’emploi et la promotion du civisme. Le HCCT a également produit trois avis motivés notamment sur la jeunesse, la citoyenneté, la formation et l’employabilité ainsi que la paix, la diaspora, le secteur privé et la promotion équitable des opportunités d’emploi.

Les auditions et les travaux de Commissions du HCCT, comptant pour sa deuxième session ordinaire, clôturée ce jeudi, se sont déroulés du 7 juin au 2 juillet 2021. L’Institution a auditionné une trentaine de responsables issus des secteurs publics et privés.

Selon sa présidente, en six mois, le HCCT a déjà réalisé deux sessions ordinaires et identifié un thème phare de sa prochaine et troisième session ordinaire, malgré le contexte de pandémie à coronavirus.

’’Cela prouve à suffisance que notre Institution a atteint sa vitesse de croisière et qu’elle est une force de propositions éclairée au service du Gouvernement et du président de la République. Ainsi tout comme les sessions précédentes, nous sommes saisis d’un thème de société très complexe que sont le civisme et l’emploi des jeunes’’, a-t-elle souligné.

La présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales a lors de cette cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de son Institution, renouvelé la ’’profonde gratitude, le dévouement et la loyauté’’ de sa structure au chef de l’Etat, Macky Sall.

’’Pour avoir planché d’une manière fouillée et approfondie sur le sujet de l’emploi des jeunes, nous avons pu mesurer les pas de géant qu’il a accomplis en la matière, malgré ce contexte très difficile aggravé par la pandémie à coronavirus’’, a-t-elle ajouté.

Les Conseillers ont tous salué la qualité du travail réalisé par les différentes commissions, mais aussi de leurs échanges avec les différents officiels, experts et spécialistes auditionnés par le HCCT, suivis de recommandations ’’pertinentes’’ à l’attention des pouvoirs publics.

Le HCCT a retenu pour sa troisième session ordinaire de l’année 2021 de travailler sur le thème : ’’Environnement, changement climatique et Collectivités territoriales : Quelles nouvelles perspectives pour un changement durable ?’’.

Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, a félicité et salué le travail des Hauts conseillers et leur a assuré que leurs conclusions et recommandations seront exploitées et mises à contribution par les pouvoirs publics dans la recherche de solution de développement

SG/OID/MD