Kolda, 29 juin (APS) - Une vingtaine de participants prennent part depuis ce mardi matin à Kolda, à une session de formation centrée sur la fiscalité locale.

"La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) a noué un partenariat avec le programme Gouvernance pour le développement local (USAID/GoLD) pour (…) l’opérationnalisation des commissions de fiscalité locale (…), notamment dans les collectivités territoriales de la zone sud-est", a rappelé Abdoulaye Albert Mbaye du bureau des collectivités territoriales de la DGID.

Ce partenariat vise à former les participants composés de commissaires, d’élus locaux et agents municipaux sur les modalités de mise en place des commissions de la fiscalité locale (CFL).

Au sortir de la session de formation, les participants devraient être en mesure d’appréhender les rudiments de la fiscalité foncière avec l’identification des types d’impôts locaux et également de connaître leurs missions, rôles et responsabilités.



Ils devraient aussi être à même de différencier les procédures de recouvrement des contributions foncières et les moyens utilisés.

Cette formation regroupant une vingtaine d’agents, va contribuer à l’amélioration du recouvrement des taxes et impôts au niveau des collectivités territoriales de la région de Kolda, où la majorité des communes rencontrent des difficultés à recouvrer les taxes municipales.