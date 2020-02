Kolda, 17 fév (APS) - La fonction publique locale va devenir dans peu de temps ’’une réalité’’ pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales, a réaffirmé lundi le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye.

’’La fonction publique locale est désormais à portée de main et sera bientôt une réalité pour les agents des collectivités territoriales’’, a t -il assuré lors d’un Comité régional de développement (CRD) tenu lundi à Kolda (Sud). Cette rencontre est organisée dans le but de partager le contenu des différents instruments juridiques et techniques de la fonction publique locale.

Oumar Guèye a souligné les avancés notées dans le processus devant consacrer l’avènement de la fonction publique locale. Il estime à cet égard que ’’des jalons continuent d’être posés sur le chemin de la gestion rationnelle des ressources humaines des collectivités territoriales’’.

’’La création prochaine de la structure de gestion de la fonction publique locale démontre la ferme volonté de l’Etat de parachever l’opérationnalisation de ladite fonction publique tant attendue et souhaitée par le personnel des collectivités territoriale’’, a-t -il dit.

Il souligne que la mise en œuvre de la fonction publique locale sera adaptée aux nouveaux besoins et multiples défis du système local décentralisé avec en plus l’établissement d’une parité harmonieuse entre la fonction publique de l’Etat et celle locale.