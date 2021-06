Dakar, 2 juin (APS) - Le département de Keur Massar est créé par décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021, après un processus de découpage issu des conclusions du comité technique chargé de faire les études et enquêtes d’usage, indique un communiqué transmis à l’APS.

Keur Massar devient ainsi le 46ème département du Sénégal et est constitué de quatre arrondissements.

Il s’agit de l’arrondissement de Malika doté des communes de Malika et Keur Massar-Nord, de celui de Yeumbeul constitué des communes de Yeumbeul-Nord et Yeumbeul-Sud et de l’arrondissement de Jaxaay couvrant les communes de Jaxaay-Parcelles et Keur Massar-Sud, rapporte le document.



’’Parallèlement, pour une organisation territoriale plus cohérente, le département de Guédiawaye est scindé en deux arrondissements que sont : Wahkinat Nimzatt et Sam Notaire’’, peut-on lire..



Dans le département de Rufisque, les arrondissements de Sangalkam et de Diamniadio s’ajoutent à celui déjà existant de Rufisque-Est.



Le communiqué précise que ce décret consacre les nouvelles limites de communes dans les départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque.

’’La départementalisation de Keur Massar fait partie des mesures prises par le président de la République lors de sa visite des zones inondées de cette localité, le 17 septembre 2020 après les fortes pluies tombées à Dakar et dans les régions quelques jours auparavant’’, rapplelle la même source.



Elle signale que cette décision constitue une ’’réponse concrète aux aspirations légitimes des populations à une administration de proximité’’.

’’Elle a un double avantage, d’une part, favoriser la prise en charge efficace de leurs préoccupations, en termes de cadre de vie sain et attrayant, et d’autre part accompagner l’urbanisation galopante de Keur Massar’’, souligne le texte.



AT/AKS