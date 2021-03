Dakar, 25 mars (APS) – La Fonction publique locale est une réalité au Sénégal, a assuré jeudi à Dakar, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guéye.

’’Nous pouvons dire ici sans risque de nous tromper que la Fonction publique locale est une réalité maintenant. Elle est effective’’’, a-t-il déclaré, en marge d’un atelier de validation de la Lettre de politique sectoriel de son département ministériel pour la période 2020-2024.

Le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement des territoires a assuré en ce sens avoir sur le terrain, tenu avec les différents acteurs des CRD (Comités régionaux de développement) dans les 14 régions du Sénégal pour l’implémentation de la Fonction publique locale.



’’Ce qui reste dans la mise en œuvre, c’est qu’il y a des décrets qu’il va falloir reprendre, revoir. Les projets de décrets sont déjà prêts et très bientôt, le président de la République va pouvoir signer ces décrets pour en finir définitivement avec cette mise en œuvre’’, a expliqué le Porte-parole du gouvernement.

M. Guéye a assuré lors de la réunion de validation de la Lettre de politique sectorielle et de développement de son ministère, que les participants ont fait le focus sur l’état-civil, la fonction publique locale, le financement de la décentralisation, l’aménagement du territoire et les projets exécutés par les agences et services relevant de son département ministériel.

’’C’est cette planification, cette perspective, ces programmes et projets qu’il va falloir décliner maintenant chaque année pour voir et mesurer par rapport à ces objectifs-là est-ce que nous les avons atteints ou pas’’, a-t-il expliqué.

Selon lui, cette mesure va permettre à son ministère de corriger et faire en sorte d’ici les cinq ans à venir qu’il puisse être au rendez-vous.

’’Etre au rendez pour moi, cela veut dire avoir réalisé tout ce que nous avions prévu de réaliser’’, a précisé le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.

SG/OID