Sandiara (Mbour), 22 juil (APS) - Malick Gaye, conseiller municipal à la commune de Sandiara (Mbour, ouest), a indiqué mercredi que le Plan Sandiara émergent, inspiré du Plan Sénégal émergent (PSE), est un modèle de développement économique.

‘’Le Plan Sandiara émergent est un véritable modèle de développement économique et social inspiré du PSE, qui est le cadre de référence des politiques de la gouvernance du président Macky Sall, affirmant la ferme volonté de l’Etat de mieux prendre en charge les aspirations des populations en consolidant une croissance inclusive et durable’’, a-t-il dit.

Selon M. Gaye, qui est par ailleurs conseiller technique à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), le Plan Sandiara émergent,est aussi conçu pour faire de cette commune de la Petite-Côte une ‘’cité émergente’’ en s’appuyant sur le programme ‘’1 10 10’’, ‘’une famille, dix cadres dans dix ans’’.

Malick Gaye, membre de la Convergence des cadres républicains (CCR), s’exprimait lors de la cérémonie d’installation du mouvement ‘’And Japalé émergence’’ (Ensemble pour le soutien de l’émergence, en wolof), qu’il vient de mettre sur pied.

‘’Nous avons mis en place ce mouvement ouvert tous, sans distinction d’appartenance politique, qui, en plus de vouloir travailler à la vulgarisation du PSE, version Sandiara, compter servir de bouclier au maire contre tous les pourfendeurs. Nous travaillerons aussi à la massification de notre parti, l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir)’’, a encore indiqué Gaye.

Selon lui, l’émergence doit profiter à toute la population. Il a souligné que, c’est ce que le maire de Sandiara, Dr Serigne Guèye Diop, a compris pour avoir élaboré le Plan Sandiara émergent avant même les dernières élections locales.

‘’Ce plan a été élaboré et a été même présenté à la population de toute la commune de Sandiara répartie dans les 22 villages, qui l’ont adopté. Et on peut dire que c’est grâce à la pertinence dudit plan que Dr Serigne Guèye Diop a été élu maire de cette commune’’, a fait valoir l’élu local.

M. Gaye a rappelé toutes les réalisations faites par l’actuel Conseil municipal de Sandiara.