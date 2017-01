Saly-Portudal (Mbour), 12 jan (APS) - Le pole Casamance va servir de cadre d’expérimentation de l’Observatoire national de la décentralisation et du développement local (ONDDL), a annoncé jeudi, à Mbour, le directeur général de l’Agence de développement local (ADL), Malal Camara.







"Dans le cadre de l’Acte 3 de la décentralisation, le président de la République avait indiqué que le pôle Casamance était la zone d’expérimentation. Donc, avec l’Observatoire pour lequel nous travaillons depuis 2014, les acteurs de la Casamance ont participé à améliorer ses termes de référence’’, a-t-il avancé.







"Nous y sommes retournés et avons discuté avec eux sur le produit fini qu’ils ont amélioré", a expliqué M. Camara, ajoutant : "C’est à partir des résultats qui vont être obtenus à Ziguinchor et à Kolda que nous allons pouvoir étendre cet Observatoire au niveau des autres pôles du pays".







Malal Camara s’exprimait à Saly-Portudal (Mbour, ouest), au cours d’un atelier national de partage et de validation de la plateforme SIG et du géo portail web de l’ONDDL, à l’initiative de l’ADL.







Le directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Alassane Mbengue, présent au cours de cette rencontre, a invité les partenaires techniques et financiers à accompagner le ministère de tutelle dans "la mise en œuvre effective" de cet outil.







Au-delà de l’engagement de l’ensemble des acteurs, l’ONDDL "requiert la mobilisation d’importantes ressources humaines, matérielles et financières", a indiqué M. Mbengue.







Selon lui, dans le processus de mise en œuvre de l’Observatoire, l’Agence de développement local (ADL) a adopté "une démarche participative et inclusive qui permet de nouer des partenariats féconds avec l’ensemble des acteurs et qui garantit une bonne maîtrise de l’information territoriale".







M. Mbengue a par ailleurs exhorté l’ensemble des services concernés à faire leur possible pour la finalisation rapide de ce processus et a insisté sur la nécessité de mettre en place un dispositif organisationnel et d’animation pour le bon fonctionnement de cet Observatoire, surtout au niveau territorial.







"La finalité, c’est de produire annuellement le rapport d’utilisation des fonds de transfert de l’Etat aux collectivités locales, la revue sur les finances et la fiscalité locale, le rapport de suivi de la performance des collectivités territoriales avec toutes les initiatives en cours, le rapport sur le niveau de développement des collectivités territoriales et le bien-être des populations, etc.’’, a-t-il souligné.







"Je suis persuadé que dans la mise en œuvre de la deuxième phase de l’Acte 3 de la décentralisation, il est indispensable d’avoir des outils d’information territoriale qui permettent d’avoir une bonne lisibilité permettant d’avoir de bons éléments d’appréciation au niveau des collectivités territoriales", a dit Alé Lô, l’un des représentants des élus locaux à cet atelier.







ADE/BK/MS