Louga, 2 fév (APS) - Le Conseil départemental va accorder la priorité au secteur de l’éducation à travers la construction d’infrastructures prévue dans les crédits d’investissement, informe le rapport du budget 2017 dont copie est parvenue à l’APS.







Le Conseil départemental va s’atteler à la construction de salles de classes, blocs sanitaires, murs de clôture, etc. dans le moyen et le secondaire.



En sus du volet infrastructures, l’institution dirigée par le député Amadou Mbéry Sylla compte reconduire son appui aux étudiants en termes de subvention aux différentes amicales des universités nationales.



Dans l’agenda du conseil départemental figurent également en bonne place des activités culturelles avec le projet d’organisation à Louga en 2017, du Festival national des arts et culture (FESNAC) et le soutien au Festival international de folklore et de percussions (FESFOP) ainsi qu’aux associations en général, dans le cadre du processus d’impulsion et de décentralisation de l’action culturelle à travers des programmes spécifiques.



La mise en œuvre d’un programme de formation et d’accompagnement des jeunes porteurs de projets et l’organisation en relation avec le Conseil départemental de la jeunesse de la semaine départementale de la jeunesse sont aussi prévues par le Conseil départemental.



Selon toujours ce document, le président Mbéry Sylla et ses conseillers vont également solliciter durant cette année un financement de 13 milliards frs CFA du Fonds vert climat, en relation avec le CSE, pour la réalisation du projet environnemental du Conseil départemental de Louga.



Le budget du Conseil département estimé à 439 785 994 000 frs CFA a été voté à l’unanimité des 59 conseillers présents sur les 60 que compte l’institution qui va continuer son programme de dotation de kits solaires à toutes les mosquées et daaras sous son autorité.