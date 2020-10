Dakar, 28 oct (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a préconisé mercredi l’organisation d’une table ronde pour le financement du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN rural) dont le coût est estimé à 352 milliards de francs CFA, ainsi que la finalisation du statut de l’élu local.

"Le Président de la République a (…) demandé au Ministre en charge des collectivités territoriales, en relation avec les ministres concernés, de finaliser le statut de l’élu local, de préparer, d’une part, l’organisation d’une table ronde pour le financement du PACASEN rural, estimé à 352 milliards de FCFA sur cinq (5) ans (…)", indique le communiqué du conseil des ministres.



Lors de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, le président Sall a aussi demandé "l’acquisition et l’installation, dans les communes, de 100.000 nouveaux lampadaires solaires".



De même, a-t-il souligné "l’urgence de mettre à la disposition des collectivités territoriales, avant la fin de l’année 2020, les cinq (5) milliards mobilisés au titre du Fonds d’appui au Développement local, institué par le Code minier de 2016".



Il a "exhorté les partenaires de la décentralisation à consolider l’harmonisation des actions de développement territorial et de coopération décentralisée", "améliorer les systèmes d’information territoriale" et "promouvoir la réalisation rapide d’un Cadastre rural numérisé".

Rappelant la tenue le 22 octobre dernier de la première Journée nationale de la décentralisation, il a "réaffirmé la place primordiale de la décentralisation et de la déconcentration dans la modernisation de l’Etat et la transformation optimale de l’action publique, autour de principes directeurs suivants : proximité, subsidiarité, modularité, efficacité, progrès, équité sociale et territoriale".



Revenant sur les enseignements et perspectives de cette journée, il a invité les ministères concernés à "veiller à la mise en œuvre accélérée et consensuelle des décisions présidentielles issues de cette Rencontre".