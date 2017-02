Douloumadji Dembé (Matam), 6 fév (APS) - L’opérateur économique et président du mouvement politique "Diwane", Oumar Mamadou Dème a soutenu, dimanche à Douloumadji Dembé (Matam), que "la seule manière de freiner l’immigration est de moderniser l’agriculture".







Oumar Mamadou Dème, président du mouvement politique "Diwane" qui animait un meeting dans ce village situé dans la commune de Nabadji Civol a appelé à moderniser l’agriculture pour pouvoir retenir les jeunes dans leurs terroirs et freiner l’immigration vers l’Europe.



Il a en outre relevé que "le département de Matam ne peut se développer qu’en valorisant l’agriculture".



"Le département de Matam a des terres très fertiles, de l’eau et du soleil" a-t-il dit, invitant les opérateurs économiques de la localité à accompagner le gouvernement en investissant dans l’agriculture.



"Je suis en train d’exploiter des centaines de milliers d’hectares de terres sur lesquelles on produit différentes variétés de cultures vivrières. Tout ce que mes invités ont mangé aujourd’hui vient de mes exploitations sauf le poivre" a souligné M. Dème.

L’opérateur économique qui a salué les réalisations du PSE et du PUDC initiés par le président Macky Sall a appelé les populations à aller s’inscrire "massivement" sur les listes électorales en vue des joutes électorales à venir.



Les responsables de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir), Amar Ly de Doumga Wouro Alpha, Ousmane Guèye de Dondou ont tour à tour souligné que "l’heure est aujourd’hui à la mobilisation et à la sensibilisation des militants pour relever le niveau actuellement faible d’inscrits pour que le parti présidentiel soit plus fort".



Ils ont, pour gagner ce pari, invité les "responsables et militants de l’APR à se réunir autour de l’essentiel et taire les querelles politiques qui ne peuvent aboutir à rien de positif".



