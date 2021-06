Matam, 7 juin (APS) - Le plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT) et ses outils de mise en œuvre ont été partagés lundi avec les responsables de l’administration et acteurs des collectivités territoriales de Matam (nord-est), a constaté l’APS.



Un comité régional de développement (CRD) spécial de vulgarisation a été organisé à cet effet, en présence du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.

Oumar Guèye relève que la présence massive des différents acteurs à la rencontre est "une preuve tangible de l’intérêt accordé à la problématique de l’aménagement des territoires".

Il a rappelé que le PNADT vise à "promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable des ressources et potentialités".

Selon lui, lors d’un conseil présidentiel tenu le 24 janvier 2020, le président de la République, Macky Sall, avait indiqué "l’urgence de vulgariser le PNADT auprès de l’ensemble des acteurs des institutions de l’administration territoriale, des collectivités territoriales".