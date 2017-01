Mbour, 6 jan (APS) - La commune de Mbour va abriter les 3 et 4 février prochains un colloque sur la vie et l’œuvre de son ancien maire, Demba Diop, ancien ministre et député assassiné le 3 février 1967, annoncent ses services dans un communiqué.







Ce colloque, à l’initiative du mouvement "Agir avec Macky pour le développement de Mbour (AMDEM), va porter sur le thème "Demba Diop : un homme, un destin, un symbole".







Les organisateurs comptent de cette manière revenir sur les qualités incarnées de son vivant par Lancien édile de la capitale de la Petite-Côte, "un grand homme aux multiples facettes", en mettant en valeur son parcours, sa stature d’homme politique ainsi que ses contributions pour "le rayonnement de la commune de Mbour".







Selon le communiqué, cette rencontre scientifique se tiendra sur deux jours (vendredi 3 et samedi 4 février 2017) et verra la participation d’éminentes personnalités, avec au programme des panels notamment.







Plusieurs communications seront également présentées, qui portent sur des thèmes variés et liés aux dimensions du parcours et de l’œuvre de Demba Diop, lesquelles thématiques devraient être à même de faire ressurgir la personnalité politique, mais aussi la "dimension humaine de ce grand homme".







Des activités annexes sont aussi prévues avec notamment une projection de films ainsi qu’une exposition permanente autour de la vie et l’œuvre de Demba Diop.







"Ce colloque permettra d’apporter davantage de lumière sur la personnalité historique et emblématique de Demba Diop et de meubler les qualités humaines et intellectuelles de cet homme politique qui fut, à son époque, symbole de l’identité mbouroise", est-il écrit dans ce communiqué.







"L’objectif global de ce colloque est de s’inspirer de la vie et l’œuvre de Demba DIOP pour relever le défi de l’émergence socio-économique de la Petite-Côte’’, peut-on encore lire.







Dans cette perspective, ajoute le communiqué, le Mouvement AMDEM "veut offrir à la jeunesse mbouroise un modèle pour se construire, mais une source d’inspiration pour mieux assumer leur responsabilité historique dans le continuum évolutif de leur terroir".







ADE/BK