Nioro, 13 jan (APS) - Les populations de la commune de Nioro, dans le centre du pays, ont étalé leurs préoccupations relativement au foncier et à la sécurité lors d’une audience publique avec leur édile initiée par la section locale du Forum civil, a appris l’APS.



Les populations ont principalement insisté sur les problèmes sécuritaires et fonciers auxquels la ville fait face. Elles ne comprennent pas que Nioro, ville frontalière et religieuse caractérisée par son expansion ne puisse pas disposer d’un commissariat de police, a souligné le maire Abdoulaye Ba.



Les interpellations des populations sont légitimes, a-t-il assuré lors de cette manifestation organisée dans le cadre du Programme de certification citoyenne des communes du Sénégal (PG3C)



‘’Dès mon avènement à la tête de la municipalité j‘ai fait du problème sécuritaire une préoccupation avec l’ouverture d’une caserne de sapeurs-pompiers et une délibération pour le site d’un commissariat qui tarde encore à voir le jour’’, a fait valoir Ba.



Il a réaffirmé son vœu de voir la localité dotée d’un commissariat de police avant la fin de son mandat.



En plus du volet sécuritaire, le maire a été aussi invité par ses administrés à s’exprimer sur la possibilité d’une extension des limites géographique de la commune.



‘’Nioro vit les mêmes problèmes que les communes chefs-lieux de département cohabitant avec d’anciennes communautés rurales’’, a-t-il réagi.



‘’Il faut que certains points de l’acte 3 de la décentralisation soit parachevée pour régler définitivement ce problème en donnant les limites réelles des communes’’, a proposé le maire en évoquant les attentes à ce sujet liées à la mise en œuvre du Programme d’intercommunalité pour permettre aux villes d’étendre leur territoire.



Concernant l’assainissement, il a signalé que Nioro bénéficiait d’un programme de quatre milliards destiné à régler le problème d’évacuation des eaux usées.



