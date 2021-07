Dakar, 6 juil (APS) – Le dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise ‘’est en marche’’, a assuré mardi à Dakar, Oumar Gueye, le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires.





‘’Personne ne se trompe, en affirmant que le dispositif conjoint (d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise) est en marche et produit des résultats significatifs en termes de développement de politiques publiques et au bénéfice des populations locales’’, a indiqué M. Guèye, porte-parole du gouvernement sénégalais.



Il présidait l’ouverture des travaux de cette 8ème réunion du comité de sélection du dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise.



‘’Nous pouvons nous réjouir que des ressources assez importantes aient été mobilisées, de 2015 à 2020, à travers 69 projets cofinancés, pour un montant total de 2237 460 €, soit 1, 4 milliard de FCFA au profit de 25 communes et 11 départements du Sénégal’’, a-t-il expliqué.



Selon lui, ‘’c’est la preuve que l’instrument est apprécié par les élus locaux et les autres acteurs’’.



‘’Dès lors, nous devons poursuivre la mise en œuvre du dispositif, renforcer la communication et veiller à une gestion exemplaire des projets portés par nos collectivités territoriales’’, a ajouté Oumar Gueye.



‘’L’intérêt pour l’appel à projets 2021 est manifeste, 15 projets ont été reçus et instruits. Le montant des cofinancements demandés est de 717 948 €, soit 281 022 146 FCFA, et la pertinence des projets déposés, qui répondent aux besoins des populations, est à saluer’’, a précisé le ministre.



Des officiels, des élus territoriaux, des experts et spécialistes de la coopération décentralisée ont pris part à cette rencontre.



SG/AKS