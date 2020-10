Diamniadio, 22 oct (APS) - Les travaux de la Journée nationale de la décentralisation (JND) ont démarré jeudi, peu après 10 heures, au Centre international de conférences Abdou-Diouf, à Diamniadio (ouest), en présence du président de la République, de plusieurs ministres et élus locaux.



Le Sénégal organise la JND pour la première fois. L’organisation de cette rencontre, une recommandation faite par l’Union africaine à ses Etats membres, permet d’instaurer un ‘’dialogue franc et constructif‘’ entre l’Etat, les collectivités territoriales et leurs partenaires financiers, selon un communiqué reçu à l’APS.

‘’Décentralisation et équité territoriale’’ est le thème de cette réunion durant laquelle les participants discuteront ‘’des orientations stratégiques, des contraintes et des perspectives de la politique de décentralisation, du développement et de l’aménagement des territoires’’.



Les décisions prises par le président de la République durant la rencontre vont guider la gestion des collectivités territoriales au cours des prochaines années, selon le communiqué reçu du ministère des Collectivités territoriales.