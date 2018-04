Mbour, 28 avr (APS) - La période de révision exceptionnelle des listes électorales (1er mars-23 avril) a permis l’inscription dans le département de Mbour de 21.362 citoyens dont 18.946 primo-inscrits, a indiqué à l’APS, l’adjoint au préfet, Alseyni Bangoura.







"Parmi les 18 946 primo-inscrits, 545 citoyens se sont inscrits pour intégrer le fichier électoral en se faisant enrôler avec un récépissé ou une carte d’identité biométrique sans informations électorales" a noté M. Bangoura. Qui a souligné que les demandes de duplicata pour ceux qui ont perdu leurs cartes ou ceux dont la carte est altérée ont concerné 1862 citoyens. Il y a eu des demandes de correction ou de changement d’adresse électorale, et de statut sollicité par deux personnes, a indiqué M. Bangoura qui signale que "sept citoyens ont sollicité leur radiation du fichier". L’autorité administrative informe par ailleurs que les opérations de retrait des cartes d’identité se poursuit dans les commissions administratives.

La préfecture a distribué 242 764 cartes à la date du 19 avril sur les 265 115 qu’elle a reçues, donc 22 351 unités sont en souffrance dans les commissions administratives, a dit M. Bangoura.

Parmi les cartes non encore retirées par leurs propriétaires, 13 931 sont recensées à Mbour et Joal réunis, 5464 à la sous-préfecture de Sindia, 866 dans celle de Fissel et 2090 à Sessène, a énuméré l’adjoint au préfet qui invite les titulaires à venir les récupérer.

Alseyni Bangoura a fait noter que ses services ont terminé la compilation des différents procès-verbaux issus des 16 commissions administratives classiques et 9 commissions administratives spéciales installées à cet effet, dans les différentes circonscriptions du département.

