Saint-Louis, 5 juin (APS) - Le directeur des travaux géographiques et de la cartographie à l’Agence nationale de l’aménagement du territoire, Oumar Ousseynou Ka, a plaidé, samedi, pour le développement d’un modèle sénégalais d’adressage numérique.

’’Au Sénégal, on a une façon empirique de se repérer, les services ont développé leur système propre d’adressage et il faudrait développer un modèle sénégalais d’adressage numérique et le généraliser’’, a dit M. Ka en marge de l’atelier sur la stratégie numérique 2025 organisé à l’université Gaston Berger.



Ce projet ’’gargantuesque’’ nécessite des ressources, selon Oumar Ousseynou Ka qui pense qu’avec l’engagement de tout le monde, ’’on peut y arriver’’.



Cela est d’autant plus difficile que les Sénégalais ont une façon empirique de se repérer, explique-t-il, citant notamment La poste, etc.



Quant à Ndeye Coumba Niasse, Directrice des postes au ministère de l’Economie numérique et des télécommunications, elle souligne que ’’l’objectif est d’arriver avec ce projet à ce que chaque Sénégalais ait une adresse’’.



’’C’est un projet phare qui entre dans la stratégie numérique 2025 développée par l’Etat et qui est nécessaire en termes de rapidité des secours par exemple’’, a t-elle expliqué.



L’atelier de l’UGB vise à ’’sensibiliser les plus jeunes qui seront les leaders de demain afin qu’ils puissent bien l’appréhender (...)’’’’, a t-elle souligné.



Le projet est développé en partenariat avec le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire.



AMD/OID