Kaolack, 13 jan (APS) – Les investissements en faveur des secteurs de la santé et de l’éducation seront érigés au rang de priorité dans l’exercice budgétaire 2020 Thiomby, a soutenu Mamadou Sarr, premier adjoint du maire de cette commune de la région de Kaolack (centre).



‘’Le budget 2020 a été orienté vers les priorités relatives l’éducation pour un montant de 31 millions de fcfa et à la santé qui devrait bénéficier d’un investissement 32 millions de francs ’, a–t-il expliqué dimanche en marge du vote du budget de cette commune.



Le conseil municipal de Thiomby a adopté notamment le budget 2020, arrêté à la somme de 201 millions de francs, en hausse de plus de 38 millions de francs comparativement au dernier exercice.



"Un montant de plus de 30 millions a été dégagé pour l’extension du réseau d’électrification. Parmi les 26 villages que constitue cette collectivité locale, 10 ne sont pas encore électrifiés", a-t-il signalé.



"L’action sociale a été déclinée comme prioritaires pour la prise en charge des indigents mais aussi la jeunesse avec un budget de 8 millions destiné à l’achat récompenses et l’aménagement de terrains de sport, la commune ne disposant pas encore de stade municipal", a-t-il ajouté.



L’adjoint du maire de Thiomby a en outre relevé une particularité relative à un prélèvement de 49 millions du budget de fonctionnement pour l’ajouter au budget d’investissement afin de mieux répondre aux besoins de la population.



Il a par ailleurs soutenu que la question de l’eau avait été réslue dans cette commune où l’accès universelle est une réalité dans ses 26 villages.





