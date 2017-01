Dakar, 11 jan (APS) - La Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) va mettre en place une plateforme pour aider à l’appropriation et l’expérimentation de son modèle d’outil de diagnostic territorial, a indiqué son secrétaire permanent, Arona Ba.



"Cet outil permettra de diagnostiquer et de territorialiser le Plan Sénégal émergent (PSE) dans les collectivités locales" a-t-il déclaré, mardi lors de la deuxième session de la CNDT.



Arona Ba a indiqué que sa structure qui a présenté son nouvel outil à un atelier de planification de ses actions stratégiques est en train d’élaborer des projets de convention avec l’Agence de développement local (A.D.L) et l’Agence nationale pour l’aménagement du territoire(A.N.A.T) pour des actions spécifiques de maîtrise de l’information territoriale d’intercommunalité et de coopération territoriale.





L’UNICEF et l’USAID nous accompagnent également dans notre volonté de valoriser les ressources des collectivités territoriales, a expliqué M. Ba.



Selon lui, la CNDT a choisi d’investir les villes de Pikine, de Rufisque et de Guédiawaye et les départements de Louga et Kolda ainsi que le Pôle territorial du Sine-Saloum pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.



