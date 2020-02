Dakar, 13 fév (APS) – L’opérationnalisation de la fonction publique locale sera bientôt une réalité pour les agents des collectivités territoriales, annonce le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire.

Dans un document transmis, jeudi, à l’APS, le ministère souligne que la création prochaine de la structure de gestion de la fonction publique locale démontre "la ferme volonté de l’Etat de parachever l’opérationnalisation de ladite Fonction publique tant attendue et souhaitée par le personnel des collectivités territoriales".

La même source ajoute que "de solides jalons continuent d’être posés sur le chemin de la gestion rationnelle des ressources humaines des Collectivités territoriales".

Dans cette perspective, le ministre Oumar Guèye, dans une démarche inclusive, va présider, vendredi, un Comité régional de développement (CRD), à Dakar, en présence de monsieur le Gouverneur et de l’ensemble des élus et acteurs territoriaux de la région, lit-on dans le communiqué.

Le texte souligne qu’il s’agira de "partager le contenu des différents instruments juridiques et techniques de la fonction publique locale".

La mise en œuvre de la fonction publique territoriale, selon le communiqué, positionnera "les collectivités territoriales dans un registre qualitatif d’optimisation de leurs compétences".

"Dans le contexte actuel marqué par la territorialisation des politiques publiques, la mise en place de la fonction publique locale exige une organisation plus adaptée et plus apte à permettre une mise en œuvre efficace et efficiente des politiques territoriales", a-t-il indiqué.

La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 modifiée par la loi n°2014-19 du 28 décembre 2014 portant Code général des Collectivités territoriale prévoit, à l’alinéa 1er de son article 284 que "les services des départements et des communes sont organisés conformément aux organigrammes-types fixés par décret", rappelle le communiqué.

"Le décret fixant les organigrammes-types des collectivités territoriales, signé le 08 janvier 2020 permet, à terme, de rationaliser la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales et ainsi d’asseoir une meilleure organisation administrative", ajoute la même source.