Dakar, 19 août (APS) - Le Président de la République, Macky Sall, a réclamé mercredi un renforcement des initiatives et soutiens en faveur des artisans.

"Le président de la République, abordant la question de l’intensification des programmes de développement de l’artisanat, a demandé au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Artisanat, de renforcer les initiatives et soutiens aux artisans", informe le communiqué du conseil des ministres.

Le communiqué souligne qu’il a "requis l’accroissement notable du budget alloué au Projet +Mobilier national+", ainsi nque "l’élaboration, avant fin septembre 2020, d’un programme global de réforme et de modernisation des Chambres des métiers".



ASG