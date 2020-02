Dakar, 3 fév (APS) – Le président de la République a demandé lundi au gouvernement de mettre en œuvre "une stratégie de sécurisation" des personnes et des biens, de veiller à l’éclairage des quartiers et des routes, et de protéger les forêts nationales, indique le communiqué du conseil des ministres.



"Le président de la République a (…) demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées de s’atteler davantage au déploiement optimal d’une stratégie de sécurisation durable des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire national", lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.

"Il a également invité le ministre de l’Energie à veiller à l’éclairage des quartiers et autres axes routiers, notamment, la route nationale N° 1", ajoute la même source.

Concernant la préservation des "écosystèmes forestiers", Macky Sall a rappelé au gouvernement la priorité qu’il accorde à la lutte contre le fléau du trafic de bois et a exhorté les forces de défense et de sécurité à poursuivre le travail effectué sur le terrain.

"A cet effet, ajoute le communiqué du conseil des ministres, il a engagé le ministre de l’Environnement, en relation avec les autres ministres concernés, à poursuivre la sensibilisation des populations, le suivi des opérations au niveau des forêts nationales, tout en veillant à l’application de la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants".