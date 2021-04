Dakar, 29 avr (APS) – Le porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, a rappelé que la loi sur le parrainage, adoptée en 2018 au Sénégal, est conforme à la Constitution et à la législation sénégalaises.

La Cour de justice de la CEDEAO, statuant sur un recours introduit par l’Union sociale libérale de Me Abdoulaye Tine, a déclaré cette loi contraire ‘’au principe de la libre participation aux élections’’, et demandé au Sénégal de la supprimer dans les ‘’six prochains mois’’.

‘’Ce parrainage a été évoqué lors du dialogue politique et a aussi fait l’objet d’une Loi à l’Assemblée nationale. Du point de vue de la légalité, le système du parrainage est plus que légal par rapport à notre Constitution et notre législation’’, a fait valoir Oumar Guèye, également ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires.

Il a fait cette mise au point, lors de la conférence de presse bimensuelle du gouvernement, en présence des ministres Moussa Baldé (Agriculture et équipement rural) et Samba Ndiobène Kâ (Développement Communautaire, l’Equité sociale et territoriale).

‘’De par son vécu, notre démocratie se consolide avec le président Macky Sall. Tous les systèmes démocratiques au monde, ont leur système de filtre’’, a-t-il rappelé.

Selon lui, si certains pays ont misé sur le système des grands électeurs pour choisir leurs élus ou leurs dirigeants, ailleurs il faut recueillir les signatures des députés ou des maires pour faire acte de candidature à une élection.

Au Sénégal, dit-il, ‘’c’est le parrainage citoyen’’ qui a été instauré ‘’pour ne pas exclure les citoyens qui sont en mesure de voter et donner leur point de vue’’.



La loi sur le parrainage fait obligation à tout candidat ou liste de candidats à une élection de recueillir au minimum 0, 8 % et 1 % au maximum de signatures des électeurs inscrits sur le fichier électoral au moins dans sept régions.

‘’C’est 52.000 parrainages répartis au moins dans la moitié des régions (7 sur 14). (…) S’il n’y avait pas de parrainage, on aurait eu affaire, d’après nos estimations, à 139 candidatures pour un vote en une seule journée’’, a-t-il rappelé au sujet de la présidentielle de février 2019, remportée par le président Macky Sall.

Revenant sur la décision de la juridiction communautaire, il a rappelé la vieille tradition démocratique du Sénégal. ‘’En ce qui concerne la Cours de Justice de la CEDEAO relativement au parrainage, je dois dire que le Sénégal est un pays de démocratie, un pays de démocratie éprouvée. Au Sénégal, on vote depuis plus d’un siècle. 1872, déjà, on votait au Sénégal’’, a-t-il déclaré.

Il a annoncé que le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome se prononcera de façon plus ample sur la question.

‘’Nous n’avons aucun problème. Le gouvernement n’a aucun problème par rapport à cette question-là, par rapport à ce que la CEDEAO a dit ou pas. Je peux vous informer que le ministre de l’Intérieur reviendra plus largement sur cette question dans les prochains jours’’, a-t-il indiqué.