Dakar, 17 fév (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a préconisé, mercredi, en conseil des ministres, le parachèvement du projet de loi sur le partage des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières et la nécessité d’"assurer la montée en puissance" de l’économie du pétrole et du gaz.

"Le Président de la République demande, en particulier, au Ministre des Finances et du Budget, de finaliser, avant fin mars 2021, le projet de loi sur le partage des revenus tirés de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières", indique le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Le texte note qu’il "indique, de surcroît, la nécessité d’assurer la montée en puissance de l’Economie du Pétrole et du Gaz avec une forte implication des privés nationaux et un élargissement des transferts de technologies dans la mise en œuvre du contenu local".

Il a requis du ministre du Pétrole et des Energies de "mettre en oeuvre une stratégie de communication cohérente sur la gestion pétrolière et gazière, en assurant une vulgarisation inclusive de la loi sur le contenu local".

S’adressant aux membres du gouvernement, il a souligné "l’importance primordiale qu’il accorde à la gestion optimale des ressources pétrolières et gazières".

De même a-t-il décliné "la nouvelle feuille de route, visant à accélérer les réformes et l’exécution des projets pétroliers et gaziers", ainsi que "leur encadrement adéquat par les différents ministères et structures parapubliques impliqués".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Sall a rappelé "l’impératif d’anticiper et d’asseoir la préparation des structures et du capital humain à l’aune d’un pays qui entre, à partir de 2023, dans l’exploitation pétrolière et gazière, complexe par nature, car intégrant plusieurs dimensions (technique, juridique, économique, budgétaire, financière, sécuritaire, environnementale et sociale…)".

Aussi a-t-il instruit le gouvernement d’"accentuer la transformation des organisations et des méthodes de travail, en vue de l’ancrage durable d’un système national cohérent, pragmatique et performant de supervision, de coordination des interventions et de suivi évaluation des réformes et de l’exécution des projets pétroliers et gaziers".

Il invite le ministre du Pétrole et des Energies, à "mettre en place un système innovant de reporting des informations et activités sur l’écosystème pétrolier et gazier à travers PETROSEN Holding SA, notamment".

Il a, à ce propos, insisté sur l’impératif d’une optimisation de la gestion de l’actionnariat de l’Etat dans le secteur pétrolier et gazier.

"Le Chef de l’Etat souligne également l’urgence, pour PETROSEN, de finaliser la doctrine sur les contrats de partage de production et les accords d’association avec les opérateurs".

Il exhorte le gouvernement à "soutenir l’édification rapide de l’Institut national du pétrole et du gaz (INPG) à Diamniadio, de même que la régulation des formations dans le secteur, afin de renforcer le capital humain national, fondamental dans la gouvernance maitrisée de nos ressources pétrolières et gazières".