Dakar, 30 août (APS) - Le Bureau d’information gouvernementale (BIG) va travailler, avec les conseillers techniques en communication des différents ministères, à mettre en place un cadre de coordination, en vue de parvenir à ‘’un guichet unique de la parole’’ au sein du gouvernement.

’’Il est fondamental, par souci de cohérence, qu’on puisse uniformiser l’information pour régler le problème de cohérence dans la communication gouvernementale et l’accès à l’information en direction des populations’’, a expliqué le Directeur général du BIG, Doudou Sarr Niang.

S’exprimant lors d’un atelier de présentation du BIG aux conseillers techniques en communication des ministères, M. Niang a relevé la pluralité des porte-paroles, et la diversité et la variété des niveaux d’intervention au sien du gouvernement.

’’Si nous mettons en place ce cadre de coordination en parfaite collaboration avec les conseillers en communication, nous pouvons faire en sorte que toutes les informations et messages soient unifiés pour qu’il n’y ait pas de discordance ou de changement d’appréciation, ou de remise en cause de parole’’, a-t-il déclaré.



Mais selon Doudou Sarr Niang, un tel travail ne peut se faire sans l’implication des conseillers techniques en communication qui sont ‘’les acteurs du processus de communication du gouvernement’’.

’’On ne peut pas parler de communication gouvernementale à un niveau de coordination sans impliquer ceux qui sont à un niveau sectoriel, c’est-à-dire les conseillers en communication qui sont nos relais’’, a expliqué l’ancien Directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Revenant sur le rôle du BIG, son directeur général a rappelé que c’est à la demande du chef de l’Etat, Macky Sall, que cette structure a été créée en février dernier pour être une ‘’sorte de doctrine de la communication gouvernementale’’.

Le BIG, qui relève de la Primature, va coordonner toute la communication du gouvernement et servir de plateforme de mise en œuvre de la politique en la matière.

’’Il obéit à une nécessité absolue de recentrer l’actualité de la communication gouvernementale et de faire en sorte qu’elle parte sur de nouvelles bases pour régler le problème de déficit, de circulation de l’info et faciliter son accès aux citoyens sénégalais’’, a-t-il soutenu.

’’L’enjeu principal est de voir comment tous, ensemble, co-construire et coproduire un système d’information et de communication du gouvernement. Et dès lors, nos perspectives d’avoir un guichet unique de la parole et un point de départ qui organise et met de la cohérence’’, a dit de son côté le ministre, secrétaire général du gouvernement, Seydou Guèye.

Selon M. Guèye, une telle perspective permettra de ‘’gagner une autre étape de cette longue bataille de la communication qui ne se termine jamais’’.

’’Nous sommes dans une séquence politique importante. Nous engageons une des dernières étapes en direction de 2019 et il va de soi qu’un gouvernement a intérêt à promouvoir son bilan et ses réalisation rien que du point de vue de la mise à disposition de l’information’’, a-t-il dit.