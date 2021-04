Dakar, 15 avr (APS) - Le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) a réalisé ces dernières semaines des travaux "bien documentés" à soumettre au président de la République, Macky Sall, pour l’aider dans certaines prises de décision, a annoncé, jeudi, sa présidente, Aminata Mbengue Ndiaye.

"Nous avons réalisé un rapport d’étude sur les collectivités territoriales et la promotion de l’habitat social, trois avis motivés à l’attention de président Macky Sall (…)", a-t-elle indiqué à la clôture de la première session ordinaire 2021 de son institution.

Elle a précisé que le travail réalisé par le HCCT est centré sur "l’implication et la responsabilisation des collectivités territoriales dans la promotion de l’habitat social et la prise en compte des questions foncière et environnementale, mais aussi sur l’implication du secteur privé dans la promotion de l’habitat social et la diaspora et la promotion de l’habitat social".



En plus de ces documents, dit-elle, les conseillers ont produit une résolution portant sur la présidence sénégalaise de l’Union africaine (UA), pour la période 2022-2023, et deux motions de soutien et de félicitations adressées au Président de la République, Macky Sall.

Selon elle, la première concerne l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat, la seconde étant relative à la politique d’acquisition des vaccins anti Covid-19.

"Notre institution est une force de propositions éclairées au service du Gouvernement et du Président de la République", a fait valoir Aminata Mbengue Ndiaye.

Elle a en outre salué "les efforts" du chef de l’Etat qui, selon elle, "a vu juste en menant une politique ambitieuse de promotion immobilière et foncière favorisant les restructurations urbaines et en mettant en place un système de financement permettant aux ménages les plus modestes d’accéder au logement".

"A cet égard, nous avons formulé des recommandations précises permettant une implication des collectivités territoriales, du secteur privé, mais également de nos compatriotes de la diaspora. Et je me réjouis que le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, qui suit nos travaux avec intérêt, se saisisse déjà de la question avec une louable opportunité", a-t-elle indiqué.

Aminata Mbengue Ndiaye a rappelé que la mission de son institution, consiste, entre autres, à aider le chef de l’Etat et son gouvernement, à disposer d’outils d’aide à la décision sur les questions de l’heure.