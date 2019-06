Dakar, 3 juin (APS) – La nouvelle présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré, a été officiellement installée lundi dans ses nouvelles fonctions.

"Je voudrais tout d’abord rendre grâce à Dieu et remercier profondément le président de la République, Macky Sall pour m’avoir accordé sa confiance en me nommant présidente du Conseil économique et environnemental", a dit Madame Aminata Touré, lors de la cérémonie d’installation.

Elle a rendu "un vibrant hommage" à Madame Aminata Tall, la présidente sortante, saluant son "leadership". "Elle est une figure incontestable du leadership féminin sénégalais (...)", a-t-elle dit.

Aminata Touré a par ailleurs rappelé la mission du CESE qui, pour elle, "est une mission de conseil pour l’ensemble des sujets qui intéressent nos concitoyens, des sujets à caractère économique et social mais également pour tout ce qui concerne l’environnement".

"Nous souhaitons engager cette mission avec vous, avec l’ensemble des acteurs du secteur économique, des acteurs culturels et avec tous ceux qui œuvrent pour la préservation de notre environnement en vue de formuler des recommandations utiles à mettre à la disposition du chef de l’Etat", a-t-elle lancé à l’endroit de ses collègues conseillers.

La présidente du CESE dit "vouloir montrer toute la pertinence et l’utilité de cette grande institution en partageant très largement les conclusions de nos travaux qui s’inspireront des préoccupations des sénégalais notamment des jeunes et des femmes".

"Ce sont les cibles privilégiées du président de la République et nous mettrons toute notre détermination et tout notre engagement avec vous à lui apporter ce soutien", a-t-elle ajouté.