Dakar, 3 dèc (APS) – Un colloque autour du thème : ’’Le Conseil constitutionnel sénégalais dans un contexte d’intégration régionale : passé, présent, devenir’’, se tient, lundi et mardi, à l’Hôtel Terrou-Bi, à Dakar, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



La rencontre est organisée par le Service d’études et de documentation du Conseil constitutionnel en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.

Le communiqué rappelle qu’en créant le Conseil constitutionnel en 1992, ’’dans un contexte historique national et sous-régional particulier’’, le Sénégal ’’faisait oeuvre de préurseur dans la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie en Afrique’’.



La même source souligne qu’aprés plus d’un quart de siècle d’une existence ’’marquée par une évolution notable de la société sénégalaise, il s’avère nécessaire de ’’faire le bilan de cette institution dont la mission est de garantir la primauté de la Constitution et de protéger les libertés fondamentales, en visant son passé et son présent, mais aussi de se projeter vers l’avenir en étudiant ses perspectives’’.